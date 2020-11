Entscheidung über Zukunft von Joachim Löw schon am Montag? Bundestrainer und DFB-Bosse tagen

Die Entscheidung über die Zukunft von Bundestrainer Joachim Löw könnte noch am Montag fallen. Nach SPORTBUZZER-Informationen musste sich der 60-Jährige am Montagmittag dem DFB-Präsidialausschuss erklären und dabei eine Analyse der 0:6-Pleite vor knapp zwei Wochen in Spanien sowie einen Ausblick auf seine Pläne bis zur EM im kommenden Jahr vorlegen. Die Bild hatte zuerst über das Treffen in der Verbandszentrale in Frankfurt am Main berichtet. Wie der SPORTBUZZER erfuhr, ist es allerdings nicht die erste Zusammenkunft, in der die Entscheidungsträger ihre Standpunkte zur aktuellen Situation austauschen. Anzeige

Der Präsidialausschuss des DFB setzt sich aus Verbandsboss Fritz Keller, DFB-Direktor Oliver Bierhoff, den beiden DFB-Vizepräsidenten Peter Peters und Rainer Koch sowie Schatzmeister Stephan Osnabrügge zusammen. Löw hatte die Nationalmannschaft 2006 übernommen und acht Jahre später zum WM-Titel in Brasilien geführt. In den vergangenen Jahren konnte der Bundestrainer jedoch nicht mehr an die fast gewohnten Erfolge anknüpfen. Die WM 2018 endete mit dem Aus in der Vorrunde desaströs.