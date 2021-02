Bundestrainer Joachim Löw lässt Zukunft offen und gibt Fehler zu: "Auch ich muss jetzt absolut liefern"

Joachim Löw hat seine Zukunft als Bundestrainer über die für den Sommer geplante Europameisterschaft hinaus offen gelassen. "Mich hat nach Turnieren immer angetrieben zu überlegen, was können wir denn verbessern. Das ist jetzt nicht immer so gelungen. Seit 2018, das muss ich ehrlich gestehen, haben wir nicht all das erreicht, was wir uns vorgestellt haben", sagte der 61-Jährige in einem Sportschau-Interview: "Nach dem Turnier wird man dann auch nochmal sprechen mit dem DFB, kann man noch irgendwie etwas bewegen, hat man die Energie und die Inspiration, das alles wieder neu anzutreiben." Anzeige

Derzeit beschäftige er sich aber ausschließlich mit den drei im März anstehenden WM-Qualifikationsspielen gegen Island, in Rumänien und gegen Nordmazedonien. "Das ist das Allerwichtigste, wir müssen alle liefern. Auch ich muss jetzt absolut liefern, gute Ergebnisse", sagte Löw: "Vielleicht sind wir nicht eingespielteste Mannschaft, vielleicht sind wir in der Breite nicht mit den allerbesten Spielern besetzt. Aber wir müssen die Mannschaft sein, die den größten Ehrgeiz entwickelt und die größte Motivation. Vielleicht müssen wir das größte Team werden in den nächsten Monaten, das ist der Antrieb, und dann können wir was erreichen."

Dies gelang der Nationalmannschaft zuletzt nicht immer. Besonders das "schockierende" (Löw) 0:6-Debakel in Spanien offenbarte unzählige Defizite. "Mittlerweile habe ich es schon verarbeitet, aber ich gebe zu, ich habe schon ein paar Tage gebraucht, weil dieser Schock auch sehr, sehr tief saß. Ich war wirklich Tage danach noch sehr, sehr wütend und auch frustriert, weil es da ja auch nichts zu beschönigen gibt", sagte Löw, der nach der Partie heftig in die Kritik geraten war. Mancher forderte seine Ablösung, doch der Verband und vor allem DFB-Direktor Oliver Bierhoff hielten zu ihm.

"Die Kritik muss ich mir absolut gefallen lassen, und das habe ich dann auch im Nachhinein gesehen, dass meine Körpersprache natürlich schlecht war, das war ein absoluter Fehler in der Situation. Ich wusste, irgendwie können wir das Ergebnis nach einem 3:0 oder 4:0 nicht mehr drehen, das hat meinen Frust eigentlich noch verstärkt. Ich finde es ja manchmal auch nicht zielführend, wenn man dann wild gestikulierend an der Seitenlinie hoch und runter geht", erklärte Löw, der in einer Kicker-Umfrage von 75 Prozent der Fans in Frage gestellt worden war.