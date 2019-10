"Löw zu stolz?" Helmer und Augenthaler verstehen Entscheidung gegen Hummels nicht

Bayern-Spekulationen um Ajax-Trainer Erik ten Hag: Sportdirektor Marc Overmars heizt Gerüchte an

Transfercoup: Ex-Nationalspieler David Odonkor wechselt in die Bezirksliga

Löw hatte einem baldigen Hummels-Comeback in der DFB-Innenverteidigung in der vergangenen Woche eine Absage erteilt - trotz der schweren Verletzung von Abwehrchef Niklas Süle, der nach einer Kreuzband-Operation bis weit ins EM-Jahr 2020 hinein pausieren muss. „Sein Ausfall ist ein herber Verlust“, sagte Augenthaler. „Ein Turnier wie die EM kann man nur mit einer stabilen Abwehr gewinnen. Der von Joachim Löw eingeleitete Umbruch ist völlig in Ordnung, ein bisschen Erfahrung würde aber guttun.“