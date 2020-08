Neulinge für Bundestrainer Jogi Löw: Florian Neuhaus und Robin Gosens stehen erstmals im DFB-Kader

Mehr als neun Monate nach dem letzten Länderspiel nominiert Joachim Löw am Dienstag seinen Kader für den Neu-Start der Nationalmannschaft nach der Corona-Zwangspause. In seinem Aufgebot für die Nations-League-Spiele gegen Spanien und in der Schweiz verzichtet der Bundestrainer freiwillig auf die vier Münchner Champions-League-Sieger Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry. Auch die Leipziger Halbfinalisten Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg bekommen Sonderurlaub. Dafür kehren Leroy Sané und Niklas Süle nach ihren Kreuzbandrissen in die DFB-Auswahl zurück. Erstmals nominiert werden nach SPORTBUZZER-Informationen Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach und Robin Gosens von Champions-League-Viertelfinalist Atalanta Bergamo. Den Außenbahnspieler aus der Serie A wollte Löw ursprünglich bereits für die EM-Tests im März in Spanien und gegen Italien ins DFB-Team holen - beide Spiele wurden aber wegen der Pandemie abgesagt.

Gosens hatte im SPORTBUZZER-Interview daraufhin erstmals Stellung bezogen und berichtet, dass er davon zunächst auch nur aus den Medien erfahren habe. Dass ihm das Corona-Virus einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, habe er im April so nicht empfunden. "Man kann das von zwei Seiten sehen. Ich war jetzt relativ nah dran, deshalb wäre ich natürlich gern mal dabei gewesen und hätte womöglich noch auf den EM-Zug aufspringen können. Andererseits habe ich nun ein Jahr mehr Zeit zu beweisen, dass ich ein Spieler für die Nationalmannschaft bin", sagte er. In der Champions League konnte er sich nun erneut für eine Nominierung empfehlen, nachdem er in Italien nach eigener Aussage bereits "die persönlich beste Saison in meiner Karriere" gespielt hatte.

Gosens über Spielweise: "Ich mache viele Dinge aus Instinkt"

Seine insgesamt 17 Scorerpunkte in der Serie A (neun Tore und acht Vorlagen) bedeuteten den Topwert in Europa, gleichauf mit Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool (vier Tore und 13 Vorlagen) und vor Dortmunds Achraf Hakimi (fünf/zehn). Über seinen Spielstil sagt der 26-Jährige: "Mir wurde das schon ein paar Mal attestiert, dass ich teils etwas unorthodox spiele. Ich versuche zwar schon, mich in taktische Vorgabe reinzuarbeiten, aber ich bin auch irgendwo Freigeist und mache viele Dinge aus Instinkt."

Sané, Meunier & Co.: Die Sommer-Zugänge der Bundesliga-Klubs 2020 Das Transfer-Fenster hat in diesem Sommer für einen Tag am 1. Juli und dann wieder ab dem 15. Juli geöffnet. Mit Leroy Sané (zum FC Bayern) und Thomas Meunier (zu Borussia Dortmund) sind schon einige namhafte Transfers über die Bühne gegangen. Der SPORTBUZZER zeigt alle Sommer-Zugänge der Bundesligisten im Überblick. ©