Bundestrainer mit der längsten Amtszeit: Die Ära von Joachim Löw in Bildern

Er geht als Rekord-Trainer: So lange wie Joachim Löw war niemand ohne Unterbrechung deutscher Bundestrainer : Durch die Niederlage gegen 0:2-Niederlage gegen England im 198. Länderspiel als Chef - und dem damit gleichbedeutenden Achtelfinal-Aus bei der Europameisterschaft - ist die Amtszeit Löws als Bundestrainer beendet. Von 2006 bis 2021 war "Jogi" der Mann an der Seitenlinie der DFB-Auswahl. Sein größter Triumph, der Weltmeistertitel 2014 in Brasilien, markierte den vierten deutschen WM-Erfolg. Begonnen hatte Löws Karriere bei der Nationalmannschaft vor 17 Jahren: Im Juli 2004 nahm Löws Vorgänger Jürgen Klinsmann den heute 61-Jährigen als Assistenten auf seine Bank.

Als "Sommermärchen" ging Löws erste Weltmeisterschaft, abermals als Co-Trainer, in die Geschichte ein: 2006 wurde Deutschland bei der Heim-WM erst im Halbfinale vom späteren Weltmeister Italien gestoppt. Nachdem Löw 2006 seinen bisherigen "Chef" Klinsmann beerbt hatte, erlebte der deutsche Fußball unter Löw neue Höhen, aber später auch einen Tiefpunkt. Der SPORT BUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), hat Löws Ära als Bundestrainer in einer Bildergalerie nachgezeichnet.

Löw holt seinen Nachfolger Flick 2006 als Co-Trainer

Nachfolger von Löw beim DFB wird nun ein Mann, den Löw 2006 selbst als Assistenten zu sich holte und der ihn auch beim WM-Triumph 2014 in Brasilien begleitete: Hansi Flick. Schon bevor Flicks Verpflichtung als neuer Bundestrainer offiziell geworden war, hatte er um die Auflösung seines Vertrags beim FC Bayern München gebeten, mit dem er in knapp anderthalb Jahren sieben große Titel, darunter zwei deutsche Meisterschaften gewonnen, hatte. In den vergangenen Jahren erlebte Löw mit der Nationalelf mehrere Krisen, darunter das WM-Debakel 2018 in Russland.