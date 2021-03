Als Löw-Nachfolger: Beckenbauer traut Matthäus das Bundestrainer-Amt "auf jeden Fall zu"

Will er, oder will er nicht? Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat zuletzt mit gegenteiligen Aussagen über seine Ambitionen, Bundestrainer Joachim Löw nach der EM 2021 zu ersetzen, für Verwirrung gesorgt. Erst hatte der 59-Jährige zweimal bei Sky klar erklärt, dass für ihn die Löw-Nachfolge nicht infrage käme, dann ließ er sich beim Bild-Podcast "Bayern Insider" am Freitag doch ein Hintertürchen offen. "Der DFB wird entscheiden. Wenn irgendwann die Frage auf mich zukommt vonseiten der Verantwortlichen, musst du dir natürlich trotzdem Gedanken machen", sagte Matthäus und fügte an: "Ein Franz Beckenbauer wollte 1984 auch nicht Teamchef werden, sondern hat es im Endeffekt gemacht, auch auf einen gewissen Druck hin. Wenn ich diesen spüre und er positiv ist, würde ich es mir überlegen." Nun hat die Fußball-Legende Beckenbauer über Matthäus als möglichen Bundestrainer gesprochen. Anzeige

Der "Kaiser" meldete sich in einem Interview mit der Bild zu Wort: So seien sowohl Bayern-Trainer Hansi Flick und eben Matthäus "beide sehr gute Kandidaten". Besonders Flick, der als Assistent von Löw 2014 in Brasilien Weltmeister geworden ist, würde passen, weil er den DFB "in- und auswendig" kenne, meinte Beckenbauer. Der Weltmeister-Teamchef von 1990 ist sich allerdings nicht sicher, "ob der FC Bayern ihn ziehen lassen will". Dagegen wäre Matthäus, der aktuell als TV-Experte bei Sky arbeitet, frei. "Lothar traue ich die Aufgabe auf jeden Fall zu, er hat weltweite Erfahrung und hat sich sehr weiterentwickelt", lobte der Kaiser den Ex-Bayern-Kapitän, der unter Beckenbauer Nationalspieler war. Das Fazit des Ex-FCB-Präsidenten: "Ja, warum nicht Lothar?"

Zuvor hatten Matthäus bereits der ehemalige Bayern-Profi Mehmet Scholl und sein Ex-Trainer Ottmar Hitzfeld als Löw-Nachfolger ins Gespräch gebracht. Doch kann Matthäus auch die nötige Trainer-Erfahrung vorweisen, um eine der wichtigsten Mannschaften Deutschlands zu trainieren? Es darf bezweifelt werden. Der ehemalige Weltklasse-Spieler war seit dem Ende seines Engagements bei der bulgarischen Nationalmannschaft 2011 nicht mehr als Trainer tätig. Seine größten Erfolge waren der Gewinn der serbischen Meisterschaft mit Partizan Belgrad 2002/03 und des Meistertitels in Österreich als Co-Trainer von RB Salzburg in der Saison 2006/07. Durchschnittlich war für den Ex-Coach, der zudem unter anderem Rapid Wien, Atlético Paranaense in Brasilien und die ungarische Nationalmannschaft betreute, bei jeder seiner Karriere-Stationen nach weniger als einem Jahr wieder Schluss.