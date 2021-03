Löw bestätigt: Ter Stegen ersetzt Neuer gegen Nordmazedonien – Gündogan Kapitän

Der Start der deutschen Nationalmannschaft Richtung WM 2022 in Katar gelang makellos. Mit den Siegen gegen Island (3:0) und in Rumänien (1:0) wurde in der Gruppe J eine sehr gute Grundlage gelegt. Am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) steht das letzte Spiel des Länderspiel-Dreierpacks gegen EM-Teilnehmer Nordmazedonien in Duisburg an. Bundestrainer Joachim Löw kündigte einen Tag vor der Partie auf der Pressekonferenz mögliche Veränderungen an. Klar ist: Marc-André ter Stegen kommt im Tor zu seinem 25. Länderspiel-Einsatz.

"Im Tor werden wir Marc-André ter Stegen einsetzen. Die Torhüter wissen Bescheid", erklärte Löw. Kapitän Manuel Neuer muss auf sein 100. Länderspiel möglicherweise bis zur EM warten - aktuell kommt der FC-Bayern-Star auf 98 Einsätze im DFB-Trikot. Neuer bleibe trotz Bank-Platz weiterhin im Kreise der Nationalmannschaft. Als Kapitän werde Ilkay Gündogan die Mannschaft auf den Platz führen. "...wenn er von Beginn an spielt", sagte Löw.