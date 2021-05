Löw über Chelseas Champions-League-Triumph: "Wahnsinns-Abend vor allem für Kai Havertz"

Joachim Löw ist begeistert von einem "Wahnsinns-Abend vor allem für Kai Havertz, aber genauso für Antonio Rüdiger und Timo Werner sowie ihren Trainer Thomas Tuchel". Der Bundestrainer gratulierte am Sonntag dem deutschen Sieger-Quartett des FC Chelsea zum Finalsieg in der Champions League gegen Manchester City. Dieser soll auch dem deutschen Nationalteam für die anstehende EM einen zusätzlichen Schub bringen. "Dass Kai mit seinem Treffer das Finale für den FC Chelsea entschieden hat, ist eine märchenhafte Geschichte und zeigt seine enorme Qualität", übermittelte Löw am Sonntag aus dem DFB-Teamquartier im österreichischen Seefeld. Anzeige

Der zwölfmalige Nationalspieler Havertz hatte am Samstagabend mit seinem Tor zum 1:0 gegen Manchester City das Königsklassen-Finale in Porto für den FC Chelsea entschieden. "Dieser großartige Erfolg wird unsere Nationalspieler noch einmal stärken auf unserem gemeinsamen Weg durch die unmittelbar bevorstehende Europameisterschaft. Denn wir haben uns viel vorgenommen", sagte der Bundestrainer und tröstete zugleich einen Verlierer von Manchester City: "Selbstverständlich hätte ich auch Ilkay Gündogan den Sieg von Herzen gegönnt. Ihn werden wir in unserem Kreis wieder aufbauen."

Löw über Havertz-Tor: "Traum eines jeden Fußballers" "Die Champions League nicht nur zu gewinnen, sondern im Finale den entscheidenden Treffer zu erzielen, ist der Traum eines jeden Fußballers. Deshalb freue ich mich sehr für Matchwinner Kai Havertz und seine Nationalmannschaftskollegen Antonio Rüdiger und Timo Werner", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff und betonte die besondere Rolle des Ex-Leverkuseners Havertz: "Diese Erfahrung kann ihnen niemand mehr nehmen. Mit diesem Sieg im Rücken werden sie zur Nationalmannschaft stoßen, zusammen wollen wir eine begeisternde Europameisterschaft spielen."