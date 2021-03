Die letzten Spiele unter Bundestrainer Joachim Löw: Das ist der Fahrplan bis zur EM

Joachim Löw hat am Dienstag Fakten geschaffen: Der DFB gab bekannt, dass Löw seine Tätigkeit als Bundestrainer nach der Europameisterschaft in diesem Sommer beenden wird. Damit bleiben in der seit 2006 währenden Ära des Weltmeister-Trainers von 2014 nur noch wenige Monate - und voraussichtlich mindestens acht Länderspiele. Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), wirft einen Blick auf den EM-Fahrplan des deutschen Teams und des scheidenden Bundestrainers. Anzeige

Wohl schon Ende Mai wird die heiße Phase der Vorbereitung auf die EM beginnen. Der DFB-Tross soll dafür zunächst ein Trainingslager im österreichischen Seefeld beziehen. Zudem sind vor dem Turnier-Auftakt noch zwei Test-Länderspiele geplant. Gegner und Termine sind bislang aber offen. Am 15. Juni (21 Uhr) startet Deutschland dann mit dem Gruppenspiel gegen Weltmeister Frankreich in die EM. Die weiteren schon feststehenden EM-Termine: am 19. Juni (18 Uhr) gegen Titelverteidiger Portugal sowie am 23. Juni (21 Uhr) gegen Ungarn. Die drei Vorrunden-Partien trägt die DFB-Auswahl in München aus. Falls die Deutschen ein ähnliches Debakel wie bei der WM 2018 in Russland erleben, ist Löws Ägide schon nach dem Duell mit Ungarn beendet.