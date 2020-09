Bundestrainer Löw verrät: Debütant Gosens gegen Spanien in der Startelf - auch Sané und Trapp dabei

Mit Kevin Trapp im Tor und Neuling Robin Gosens in der Startelf plant Bundestrainer Joachim Löw für das Nations-League-Auftaktspiel gegen Spanien. Gosens habe mit Atalanta Bergamo eine gute Saison in der italienischen Serie A gespielt "und verdient, die Chance zu bekommen", sagte Löw am Mittwoch. Auch die Bayern-Profis Niklas Süle und Leroy Sané werden nach langen Verletzungspausen bei der Partie am Donnerstag in Stuttgart ihr Comeback in der Nationalmannschaft geben. "Wie lange die Kräfte reichen, wird man dann sehen", sagte Löw. Er werde mit Rücksicht auf die Kräfte im Spiel voraussichtlich einige Wechsel vornehmen müssen.