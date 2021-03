Liverpool-Trainer Jürgen Klopp spricht über Löw-Nachfolge: Ralf Rangnick "würde dem DFB gut tun"

Jürgen Klopp hat sich bei der Suche nach einem Nachfolger für Bundestrainer Joachim Löw für Ralf Rangnick ausgesprochen. Der frühere Bundesliga-Trainer (unter anderem Schalke 04 und RB Leipzig) wird wie Klopp zum möglichen Kandidatenkreis gerechnet. Auf seine eigenen Ambitionen auf den Job beim DFB angesprochen, antwortete Klopp am Mittwoch bei Sky gut gelaunt: "Ralf Rangnick würde dem DFB auch gut tun. Vielleicht fragt ihr den mal. Er hat im Moment auch noch Zeit." Klopp trifft mit dem FC Liverpool am Mittwoch im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League in Budapest auf Leipzig. Rangnick war neben Rekordnationalspieler Lothar Matthäus als Experte bei der Sky-Übertragung im Studio. Anders als Klopp ist Rangnick derzeit vertragslos. Anzeige

Dass er selbst Löw beerben könnte, schloss Klopp für den kommenden Sommer erneut aus. "Dass ich da genannt werde, ist ganz schön, aber es ist unangenehm, wenn man immer absagen muss", meinte Klopp, der zuletzt - wie schon bei anderen Gelegenheiten in der Vergangenheit - einmal mehr auf seinen laufenden Vertrag verwiesen hatte. Aktuell läuft sein Kontrakt bei den "Reds" noch bis 2024. Derzeit steckt der deutsche Coach mit den Nordengländern aber in einer Krise, muss in der Premier League um die erneute Qualifikation für die Königsklasse bangen. Ein Wechsel zum DFB nach der Europameisterschaft sei dennoch kein Thema, versicherte Klopp: "Warum sollte ich jetzt sagen, was ich mit den Jungs in den vergangenen Jahren hatte, ist egal - es läuft gerade nicht so gut, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um sich aus dem Staub zu machen?"