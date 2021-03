Bundestrainer-Nachfolge, Löw-Abschiedstournee, Machtkampf – der DFB kämpft mit dem Spagat

Eigentlich war alles wie immer, fast zumindest. Wie immer, wenn sich die Nationalmannschaft trifft, war Joachim Löw einer der ersten und entspanntesten Ankömmlinge. Auch am Montag kam der im Sommer scheidende Bundestrainer bestens gelaunt in Düsseldorf an, plauschte locker mit den Journalisten – und verschwand coronakonform mit Maske im Mannschaftshotel. Diesmal war es allerdings nicht der schicke Fünf-Sterne-Bunker am hippen Medienhafen, sondern eine etwas in die Jahre gekommene Unterkunft am Stadtrand. Als Oliver Bierhoff gefragt wurde, welchen Eindruck Löw nach seiner Rücktrittsankündigung auf ihn mache, sagte der DFB-Direktor: „Enthusiastisch, mit großer Vorfreude, aber nicht überschwänglich entspannt.“ Es klang wie so vieles in diesen Tagen beim Verband: etwas verwirrend und chaotisch, wenig klar. Aktuell ist man auf verschiedenen Ebenen zwischen die Fronten geraten. Anzeige

Am Donnerstag (20.45 Uhr, RTL) beginnt Löws Abschiedstournee – auf eher unspektakulärer Bühne. In Duisburg. Gegen Island. Weiter geht es am Sonntag in Bukarest gegen Rumänien und am Mittwoch darauf wiederum in Duisburg gegen Nordmazedonien. Große Fußballwelt klingt anders. Doch vielleicht schafft es der Bundestrainer ja dennoch durch die ganz große Türe abzutreten, mit einem Sieg im EM-Finale am 11. Juli im Londoner Wembley-Stadion. „Ich will ihm den Abschied bereiten, den er auch verdient“, kündigte zuletzt Ilkay Gündogan stellvertretend für die Generation an, die dem Bundestrainer vieles zu verdanken hat. „Er hat mich zum Nationalspieler gemacht und immer unterstützt“, so der aktuell wohl formstärkste Nationalspieler von Manchester City.

Auch Gündogan reiste gestern zum Treffpunkt an, nach der Aufhebung Großbritanniens als Virusvariantengebiet. Dennoch werden er und die anderen vier England-Legionäre Kai Havertz, Timo Werner, Antonio Rüdiger (alle FC Chelsea) sowie Bernd Leno (FC Arsenal) eine „Blase in der Blase“ bilden, separiert vom restlichen Kader essen und zum Training gebracht sowie einen eigenen Physiotherapeuten bekommen. Man wolle kein Risiko eingehen, erklärte Bierhoff.

Mit einem etwas vergrößerten Kader startet Löw in die Qualifikation zur umstrittenen Winter-WM 2022 in Katar. Mit Jamal Musiala (FC Bayern) und Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) sind erstmals auch zwei Toptalente dabei, auf die sich Bierhoff enorm freut: „Beide haben schon gezeigt, was in ihnen steckt und welch hohe technische Qualität sie haben.“ Weil Wirtz noch Abitur macht, wurde sogar extra ein Lehrer im Betreuerstab integriert.



Bundetrainer Löw im Zwiespalt Die Nominierung der beiden Youngster zeigt einen weiteren Zwiespalt, in dem sich die Nationalelf aktuell befindet: Einerseits will und muss Löw mit der bestmöglichen (und erfahrenen) Truppe in sein letztes Turnier gehen, andererseits seinem Nachfolger den Weg für die Zukunft bereiten, zumal die WM ja bereits im nächsten Jahr vor der Türe steht.

Und natürlich hat die Suche nach dem neuen Bundestrainer ebenfalls Priorität. Man habe keinen Druck, „aber auch nicht Zeit ohne Ende“, betonte Bierhoff. Aus diesem Grund weilt diesmal auch die Verbandsspitze im Mannschaftshotel, die normalerweise woanders nächtigt und häufig erst am Spieltag anreist.

Wohl vorerst kein Frieden zwischen Curtius und Keller Präsident Fritz Keller und seine Vertreter Peter Peters und Reinhard Koch rückten ebenso ein wie Generalsekretär Friedrich Curtius, dessen Machtkampf mit Keller noch lange nicht zu Ende scheint. In der vergangenen Woche kam heraus, dass Kellers Büroleiter Samy Hamama fristlos gekündigt wurde – ohne Wissen seines Chefs. Hamama soll sich unerlaubt Zugang zu einer Rechnung, die Curtius belasten könnte, verschafft und diese ans ZDF durchgesteckt haben – angeblich im Auftrag Kellers.