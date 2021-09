Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg: Austausch mit Hansi Flick "ganz klar"

Das Frauen-Team trifft in der WM-Qualifikation am 18. September (16.05 Uhr/ARD) in Cottbus auf Bulgarien und drei Tage später in Chemnitz (16.00 Uhr/ZDF) auf Serbien. Erstmals reisen die Fußballerinnen mit einem DFB-Bus mit eigener Aufschrift, wie Teamleiterin Maika Fischer mitteilte.