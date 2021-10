Bundestrainerin Voss-Tecklenburg: Warum der Fußball mehr Frauen in Top-Positionen braucht

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat sich vehement für mehr weibliche Präsenz in Klubs der Männer-Profiligen und Spitzenpositionen der Fußballverbände ausgesprochen. "Ich rate jedem Verein: Holt euch Frauen ins Team", sagte die 53-Jährige vor dem WM-Qualifikationsspiel der Frauen-Nationalmannschaft gegen Israel am Dienstag in Essen den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der Fußball sei "noch sehr in sich männerorientiert", sagte Voss-Tecklenburg: "Ich kann aber nur jedem Verein, jedem Sportdirektor raten: Holt euch Frauen in eure Teams, ihr werdet feststellen, dass sie besser funktionieren und leistungsfähiger sind."

