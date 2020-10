Bündnis gegen Rassismus: Bund finanziert Projekt des LSB und NFV mit 600.000 Euro

Anlaufstellen für Vereine

Der Bund fördert den Kampf gegen Extremismus und Gewalt mit 600.000 Euro in den kommenden vier Jahren. Sowohl Fußballverband als auch LSB richten Anlaufstellen für ihre Vereine ein, die informieren, qualifizieren und weiterbilden sollen. Felix Agostini vom NFV sowie LSB-Projektmitarbeiter Julius Peschel kümmern sich federführend um den Aufbau. Ihre Botschaft: Sie wollen die Vereine nicht alleine lassen mit den vielfältigen Problemen. Konfliktlöser sollen dazu ausgebildet werden, jedweder Form der Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit oder Gewalt innerhalb ihrer Vereine begegnen zu können.

Distelrath sagt dazu: „Wir dürfen nicht wegschauen, wenn wir den Sport lieben. Wir wollen die Menschen erreichen, die heute schweigend daneben stehen.“ Der NFV-Präsident fügt Zahlen an: Bundesweit finden 80.000 Fußballspiele an einem Wochenende statt, 2,8 Millionen Menschen kicken gegeneinander, 95 Prozent davon finden auf Kreisebene statt. Bei rund 7.000 Spielen werden Gewalt- oder Diskriminierungsvorfälle erfasst. Tatsächlich abgebrochen werden rund 0,05 Prozent aller Spiele, also bundesweit 650 Spielabbrüche pro Saison. In Summe sei das mit 0,05 Prozent ein relativ niedriger Wert, sagt Distelrath. „Jeder Fall ist aber einer zu viel.“ Zumal die Dunkelziffer der Vergehen, die nicht geahndet werden, deutlich höher liegen dürfte.

"Wollen Strukturen aufbauen und vor Ort helfen"

Der mehrfache WM-Medaillengewinner Julius Peschel hat im Sommer seine Ruderkarriere beendet und arbeitet seit Juni beim LSB. In dieser Zeit hat der 29-Jährige bereits erste Eindrücke gesammelt. „Die Aufgabe ist extrem herausfordernd“, sagt er, der sich von der Anlaufstelle vor allem eine Signalwirkung „für alle, die couragiert handeln“ verspricht. „Wir wollen Strukturen aufbauen und vor Ort helfen.“ Aus Theorie wird Praxis – gleichwohl die Präventionsarbeit nicht beim Nullpunkt anfängt.

Seit Jahren versteht sich der Sport als Vorkämpfer gegen antidemokratische Strukturen, nun wird die Arbeit weiter intensiver. „Grundwerte müssen gelebt werden“, sagt Reinhard Rawe, sie dürften nicht nur schriftlich in den Grundsätzen genannt werden. „Unsere Demokratie wird kritisch hinterfragt.“ Daher sei es Kernaufgabe im Sportumfeld, in dem alle eine Heimat fänden ungeachtet der Herkunft, „unser demokratisches Grundverständnis zu vermitteln.“