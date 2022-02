Marco Reus trifft doppelt gegen Union Berlin: Borussia Dortmund verkürzt mit Sieg Rückstand auf den FC Bayern

Da waren es nur noch sechs. Borussia Dortmund nutzt den Patzer des FC Bayern in Bochum und schiebt sich wieder bis auf sechs Punkte an den Tabellenführer heran. Der BVB gewann am Sonntagnachmittag mit 3:0 (2:0) bei Union Berlin. Marco Reus (18./25.) und Raphael Guerreiro (71.) erzielten die Treffer für den Tabellenzweiten.

