Bunge und Sauer verpassen Pokalfinale - Verband lehnt Eilenburger Eilantrag ab

Neuregelung zu Ungunsten der Amateurvereine

„Wir haben uns an den SFV und den CFC gewandt und auf Auslegungspielräume in den Regelungen in der Spielordnung hingewiesen. Im Sinne des Fairplays wäre die Aufhebung der Gelbsperren in Zeiten von Corona, in denen angeblich alle ein Stück zusammenrücken und fairer miteinander umgehen sollen, der richtige Schritt“, erklärte FCE-Präsident Steffen Tänzer. Der finanzgebeutelte CFC, seit mehr als zwei Jahren im Insolvenzverfahren und von einer Abwicklung bedroht, lehnte allerdings sofort ab. Am Donnerstag nun auch der Verband. Man wolle die Spielordnung nicht kurzfristig ändern. Herrmann Winkler kündigte immerhin an, dass diese auf jeden Fall korrigiert werden soll. Er will aber erst einmal eine Expertenkommission bilden. Und das kann dauern.