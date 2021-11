Burgstaller und Kyereh treffen im Nachholspiel: St. Pauli stürmt zurück an die Zweitliga-Spitze

Der FC St. Pauli hat sich in der 2. Bundesliga eindrucksvoll zurückgemeldet. Vier Tage nach der sang- und klanglosen 0:4-Niederlage beim SV Darmstadt haben sich die Hamburger am Mittwochabend die Tabellenführung von den Hessen zurückerobert. Im Nachholspiel gegen den SV Sandhausen setzte sich die Mannschaft von Trainer Timo Schultz dank einer beherzten Leistung vor den eigenen Fans am Millerntor mit 3:1 (2:0) durch. Guido Burgstaller (2. Minute) brachte die Gastgeber früh mit einem Traum-Schlenzer in Führung, Daniel-Kofi Kyereh (14., 79.) erzielte die weiteren Treffer für die Hamburger. Sandhausen kam durch Immanuel Höhn (67.) zum zwischenzeitlichen Anschluss.

Die Partie zwischen den Hamburgern und Sandhausen sollte eigentlich bereits am 7. November - am letzten Spieltag vor der Länderspielpause - stattfinden, musste allerdings wegen eines Corona-Ausbruchs beim SVS verschoben werden. Aufgrund einer entsprechenden Quarantäne-Anordnung des zuständigen Gesundheitsamts stand beim Gästeteam die laut DFL-Spielordnung notwendige Mindestanzahl an Spielern nicht zur Verfügung. Beim SVS waren im Vorfeld des ursprünglich geplanten Spieltermins 18 Corona-Fälle (12 Spieler und 6 Betreuer) bekannt geworden.