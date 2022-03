Burkardt trifft doppelt, Atubolu hält Elfmeter: DFB-U21 schlägt Lettland trotz Personalsorgen

Damit baute der Titelverteidiger mit nun 18 Punkten Platz eins in der Gruppe vor Israel (16) und Polen (15) aus. Am kommenden Dienstag (17 Uhr/Pro7Maxx) steht für Deutschland dann das Topspiel gegen den Verfolger Israel in Petach Tikwa an. Nur der Gruppensieger und der beste von neun Zweiten lösen direkt das Ticket für die Endrunde im Sommer 2023, die übrigen Zweiten müssen in die Playoffs. Im Juni folgen für Deutschland noch die Partien gegen Ungarn und in Polen. Israel und Polen hatten sich am Donnerstag 2:2 getrennt.