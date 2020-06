Burnley-Kapitän Benjamin Mee reagiert auf "White Lives Matter"-Eklat: "Ich schäme mich"

Nach dem Eklat um das "White Lives Matter - Burnley"-Banner ("Weiße Leben zählen - Burnley"), das beim Heimspiel von Manchester City gegen den FC Burnley per Flugzeug präsentiert worden war, hat sich der Burnley-Kapitän eindeutig von der Aktion distanziert. "Ich schäme mich und bin peinlich berührt" , sagte Benjamin Mee nach der Partie, die seine Elf mit 0:5 deutlich verloren hatte, dem britischen Sender Sky Sports. An die Urheber gerichtet sagte er: "Diese Leute müssen im 21. Jahrhundert ankommen und sich bilden."

Bundesliga im Vergleich: Das verdienen Europas Top-Ligen an den nationalen TV-Rechten

Mee: Burnley hat versucht, "das zu stoppen"

Als sich die Spieler beider Mannschaften kurz vor dem Anpfiff hinknieten, um symbolisch gegen Rassismus und Polizeigewalt zu protestieren, flog ein Flugzeug über das Stadion, an dem das Banner befestigt war, das als geschmacklose Anspielung auf die "Black Lives Matter"-Bewegung gewertet wurde. Mit der Kampagne solidarisieren sich in aller Welt zahlreiche Menschen mit dem infolge eines gewaltsamen Polizeieinsatzes verstorbenen Afroamerikaners George Floyd. Auch in der Bundesliga hatten zahlreiche Spieler ihren Protest zum Ausdruck gebracht, darunter der Engländer Jadon Sancho von Borussia Dortmund.