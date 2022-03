Bus der BSG Chemie Leipzig im Einsatz: Leutzscher bringen Ukrainer in Sicherheit

Leipzig. Die humanitäre Leutzscher „Autobahn- und Landstraßen-Brücke“ an die ukrainische Grenze, nach Warschau und zurück nach Leipzig wird weiter intensiv befahren. Zwischenfazit der humanitären Fahrten von Maik Fritsche, Jens Hüttl, Roman Dynadala, Raik Quakatz und Co.: 29 ukrainische Frauen und Kinder sind in Sicherheit, werden auf private Initiative hin in Leutzscher Wohnungen nicht nur mit dem Nötigsten versorgt.

Anzeige