Mit Busse und Krägel: Der TSV Mühlenfeld ist ein Spitzenteam mit dem Ziel Landesliga

Einen Versuch war es wert, aber beim TSV Mühlenfeld sind sie dabei nicht wirklich wieder auf den Geschmack gekommen. Fußball ohne Zweikämpfe, „das ist nicht so das Wahre“, findet Mario Pohl.

"Training mit Abstand lässt sich schwer verkaufen"

Nach wenigen Übungseinheiten mit seinem Bezirksligateam unter Einhaltung weiterhin geltender Corona-Beschränkungen konnten auch ein paar Lockerungsmaßnahmen den Trainer des Neustädter Klubs nicht überzeugen, dass das jetzt alles wieder großen Spaß machen soll.

„Natürlich ist man erst einmal froh, überhaupt wieder am Ball sein zu können“, sagt Pohl. „Wenn man aber das Gefühl hat, kein richtiges Ziel zu haben und dass die Saison wahrscheinlich sowieso abgebrochen wird, dann lässt sich Training mit Abstand schwer verkaufen.“

Mit dem Neustart auf dem Trainingsplatz ist deshalb bei den Mühlenfeldern auch schnell wieder Schluss gewesen, Pohl hat seine Kicker inzwischen in den Fußball-Sommerurlaub geschickt. Am 18. Juli, so ist es zum jetzigen Zeitpunkt geplant, soll es wieder ins Mannschaftstraining gehen.

"Wollen weiter oben mitspielen"

Bis dahin hat Pohl seine Spieler „mit ein paar Hausaufgaben versorgt“, er selbst rechne damit, dass es ab September wieder um Punkte gehen könnte. Dann in der neuen Saison, und die soll den TSV wieder einen Schritt weiter bringen. „Nur um den sechsten oder siebten Platz wollen wir nicht spielen, sondern weiter oben“, sagt Pohl. „Da waren wir ja auch schon dran.“