Butigan-Nachfolger gefunden: Tomislav Bosnjak wird neuer Trainer bei Croatia Hannover

Rücktritt mitten in der Saison

Beiden Seiten wurde in den Gesprächen schnell klar, dass sie sich eine Zusammenarbeit vorstellen können. Bosnjak wohnt in Peine. Zuletzt stieg der 57-Jährige mit dem Peiner SG aus der 2. Kreisklasse in die 1. Kreisklasse auf. Dort trat er mitten in der Saison zurück und machte ein Jahr Pause als Fußballtrainer. „Tomislav hat als Trainer sowohl im Herren- als auch im Jugendbereich viele Erfahrungen gesammelt. Außerdem spricht er die kroatische Sprache, was uns ganz wichtig ist“, sagt Koparan.

Vor seiner Trainerlaufbahn war Bosnjak selbst als Spieler aktiv, ist 20-facher U21-Nationalspieler Jugoslawiens. Außerdem war er als Profi für den FK Sarajewo sowie für den isländischen Klub FC Viking aktiv.

"Wollen dauerhaft in der Bezirksliga vertreten sein"

Eine genaue Zielvorgabe für die neue Saison haben der Verein und der neue Coach noch nicht abgesprochen. Für die Kroaten wird es aber darum gehen, sich in der Bezirksliga zu etablieren und am Ende den Klassenerhalt zu erreichen. „Auf Dauer ist es unser Ziel, dass wir irgendwann nicht mehr den Klassenerhalt als Ziel ausrufen müssen. Wir wollen dauerhaft in der Bezirksliga vertreten sein und eine gute Rolle spielen“, meint Vereinspräsident Koparan.