Beim Derbysieg: Lakenmacher für Buxtehude in heißer Schlussphase auf der Platte

Annika Lott sah die Lücke, hob ab, warf – und traf zum 25:24 in der letzten Sekunde. Die Handballerinnen des Buxtehuder SV feierten am Samstag den Krimisieg im Bundesliga-Derby gegen den VfL Oldenburg mit einem Siegertänzchen. Mittendrin: Mia Lakenmacher. Hannovers Toptalent hatte entscheidenden Anteil am Erfolg.

Trainer Dirk Leun hatte sie erst rund 20 Minuten vor dem Ende eingewechselt. Das stand es 15:18 gegen die Gastgeber. Lakenmachers jahrelange Teamkollegin in Badenstedt, Mike Düwel, hatte zuvor das BSV-Spiel dirigiert. Die gerade 18 Jahre alte Lakenmacher übernahm die schwierige Aufgabe in ihrem erst dritten Bundesligaspiel unaufgeregt und souverän. Sie erlaubte sich nur einen Fehlpass, ansonsten traf sie gute Entscheidungen, sorgte für Torvorlagen und stand auch in der Abwehr stabil.