BV Gifhorn: Das ist Niesners DM-Fazit

Mixed

Während Lea Dingler mit dem Ex-Gifhorner Ciarán Fitzgerald (Harkenbleck) gegen die an Nummer 1 gesetzten Mark Lamsfuß/Theresa Wurm (Wipperfeld/Dortelweil) „keine Chance gehabt hat“, so Niesner, glänzte ein Gifhorner, der sich selbst nicht auf dem Zettel hatte: Dennis Friedenstab kratzte mit Nadine Cordes (Peine) am Achtelfinal-Einzug. „Das habe ich so nicht erwartet“, so der BVG-Kapitän nach dem starken 16:21, 20:22 gegen die Bundesliga-Spieler Johannes Pistorius/Stine Küspert (Freystadt/Bischmisheim). Auch Niesner war positiv überrascht: „Ich hätte schon nicht gedacht, dass die beiden das erste Match gewinnen. Die Solinger Niclas Lohau und Annalena Diks sind gute Zweitliga-Spieler.“Der Coach fand es schade, dass das Mixed dann knapp in Runde zwei scheiterte: „Die etwas Unerfahreneren machen drei Fehler mehr. Aber dennoch ein verdammt gutes Ergebnis.“

Herren-Einzel

Marvin Schmidt traf zum Auftakt auf den amtierenden Vizemeister Samuel Hsiao (Wipperfeld). Niesner: „Marvin hat richtig Lehrgeld bezahlt, er hatte keine Chance.“

Damen-Einzel

Dingler schied nach Freilos nach einer Drei-Satz-Niederlage gegen Maxi Stelzer (Gera) aus. „Das war etwas enttäuschend. Lea hat den ersten Satz doof und hoch verloren, im zweiten sehr gut gespielt. Im dritten war es konzentrationsmäßig nicht mehr so toll“, so Niesner: „Ich hätte sie gern gegen die Ex-Gifhornerin Fabienne Deprez gesehen.“

Herren-Doppel

Das Doppel von Schmidt mit Thies Huth (Pennigsehl-Mainsche) war für Niesner „ein relativer Lichtblick“. Denn: „Die beiden haben die taktische Marschroute eingehalten, hätten gegen Matthias Petry und Jonas Scheller vom Bischmisheimer Zweitliga-Team den zweiten Satz gewinnen können.“ Auch wenn Schmidt nach seiner dritten DM-Teilnahme weiter auf seinen ersten Sieg warten muss, „war es ein sehr positiver Auftritt“, bilanzierte der Coach, der an Gifhorns Wolf-Dieter Papendorf (mit dem Vechelder Nils Rodefeld) trotz Auftaktniederlage gegen das Duo Hannes Gerberich/David Kramer (Freystadt/Schorndorf) ein dickes Lob verteilte: „ Es war das beste Doppel, dass ich je von Wolf-Dieter gesehen habe.“

Damen-Doppel

Dingler legte auch im Doppel an der Seite der Berlinerin Sinah Holtschke ein Drei-Satz-Match gegen Karina Büser/Melanie Gräßer (Ostenland/Hövelhof) aufs Parkett. Niesner dazu: „Lea war leider nicht vom Glück verfolgt.“ Dingler über ihre DM-Auftritte ehrlich: „Ich bin unter meinen Möglichkeiten geblieben.“