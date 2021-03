BV Gifhorn: Terminplan da, zwei Asse weg, Ziel Aufstieg bleibt

Neuigkeiten für den BV Gifhorn: Der Terminplan ist komplett, der Kader allerdings nicht mehr. Wenn der Badminton-Regionalligist am 9. und 10. Oktober mit einem Doppelspieltag in die neue Saison startet, werden Wolf-Dieter Papendorf und Lea Dingler doch nicht mehr zum Kader gehören. Papendorf wechselt in die 2. Bundesliga zum VfB/SC Peine, Dingler wird sich in ihrer Heimat Berlin den SV Brauereien anschließen.

Anzeige