BV Gifhorn: Vizetitel in Gefahr

3:5 und 5:3

Beim direkten Verfolger SSW Hamburg gab’s ein 3:5. Spitzenreiter SG VfB/SC Peine nutzte das, um bereits gestern den Titel mit einem 7:1 bei den Berliner Brauereien II endgültig klarzumachenI mmerhin ging’s auch für Gifhorn mit einem Erfolgserlebnis auf den Heimweg. Bei Schlusslicht SG Hamburg gab’s dann am Sonntag ein umkämpftes 5:3.

Tornow wird geschont

„Wir hätten es schon gern bei den einzigen Punktverlusten gegen Peine belassen“, sagte Dennis Friedenstab. Bis zum Spiel beim SSW hatte Gifhorn alles gewonnen – hätte beim Tabellendritten im Optimalfall auch ohne Larina Tornow, die aufgrund von Leistenproblemen geschont wurde, einen Sieg einfahren können.

Doch BVG-Talent Marvin Schmidt musste sich beim Gesamtstand von 3:2 für Gifhorn in seinem Einzel im Entscheidungssatz gegen Simon Merkt mit 19:21 geschlagen geben. Für seinen Teamkollegen Wolf-Dieter Papendorf lief’s nicht besser. Gifhorns Nummer 1 führte im Topeinzel gegen Lars Rieger zwar in beiden Sätzen, gab aber beide ab.

Daran wollte Friedenstab die Niederlage aber nicht festmachen. Auch der 1:2-Rückstand nach den Doppeln war eine schwere Hypothek. „Phasenweise haben wir richtig Käse gespielt“, sagte der BVG-Kapitän, der wußte: „Wenn du beide Herren-Doppel verlierst, ist es schwer.“

Gifhorn hat alles selbst in der Hand

Dass verhinderte Gifhorn gestern bei der SG Hamburg. Nach den Doppeln stand es 3:0. Der Tabellenletzte, der nicht spielte wie ein Schlusslicht, verkürzte zwar auf 2:3, doch diesmal holte sich Schmidt sein Einzel im dritten Satz, kämpfte Hauke Bennet Moll mit 25:23 nieder. Friedenstab machte kurz darauf mit seinem Drei-Satz-Sieg gegen Philip Vilehr den Deckel drauf.

„Wir hätten den Vizetitel gern schon klar gemacht“, sagte der BVG-Kapitän. Da der SSW gestern gegen die SG Vechelde/Lengede mit 7:1 gewann, ist dieser wieder in Gefahr. Doch Gifhorn hat alles am letzten Doppelspieltag (15./16. Februar) gegen die Reserven vom Hamburg Horner TV und der Berliner Brauereien selbst in der Hand.