Nach Büyüktopuk-Abschied: Beim BV Werder übernehmen Ali Dagdas und Ünsal Sahin

Weil Halil Büyüktopuk in der neuen Saison den Bezirksligisten SV Ihme-Roloven trainieren wird , waren die Verantwortlichen beim BV Werder Hannover gezwungen, auf Trainersuche zu gehen. Und sie sind in den eigenen Reihen fündig geworden. Mit Ali Dagdas und Ünsal Sahin hat der Klub vom Kurländer Weg zwei Spieler als neue Trainer vorgestellt.

Dagdas muss aufgrund einer Verletzung bald operiert werden, kann sich also zunächst voll auf die neue Aufgabe konzentrieren. Routinier Sahin will nur noch im Notfall als Spieler einspringen. Vielmehr sollen sie sich um Verstärkung für den BV Werder kümmern: "Aufgrund ihrer langen Spielerkarriere in verschiedenen Vereinen verfügen sie über ein sehr gutes Netzwerk, um den Kader gezielt aufzufrischen und zu verstärken", heißt es von Vereinsseite.

In der annullierten Saison 2020/21 belegte der BV Werder in der Kreisliga 6 nach acht Spielen, in denen neun Zähler heraussprangen, den sechsten Platz in der Zehnerstaffel. Letztmals ging es am 25. Oktober um Punkte, beim SV Linden 07 gab es nach früher Führung allerdings eine 1:3-Niederlage. In der abgebrochenen und anhand des Quotienten gewerteten Saison 2019/20 landete der erste Ausbildungsklub von Gerald Asamoah in Deutschland auf Rang zwölf von 16.