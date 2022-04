BVB bestätigt: Saison für Youngster Giovanni Reyna beendet - Hummels fällt mehrere Wochen aus

Borussia Dortmund wird in dieser Saison nicht mehr auf Giovanni Reyna zurückgreifen können. Wie der Verein am Sonntag bestätigte, hat sich der Youngster beim 2:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart eine Muskel- und Sehnenverletzung zugezogen. Demnach fällt der 19 Jahre alte US-Amerikaner für den Rest dieser Spielzeit aus.

Reyna hatte sich die Blessur bereits in den ersten Minute der Partie zugezogen und musste im Anschluss ausgewechselt werden. In der sechsten Spielminute kam für ihn Julian Brandt in die Partie. Kurz nachdem ihm der Schmerz in den Oberschenkel gefahren war, gab Reyna auf dem Platz ein Zeichen, dass das Spiel für ihn beendet ist.