BVB-Verteidiger vor dem Absprung? PSG zeigt offenbar Interesse an Diallo

Diallo-Umfeld: PSG hat Interesse an BVB-Verteidiger

Der Innen- und Linksverteidiger, der im vergangenen Sommer für 28 Millionen Euro eine der ersten Verpflichtungen von BVB-Trainer Lucien Favre war, hat nach Informationen von transfermarkt.de das Interesse des früheren Dortmunder Coaches Thomas Tuchel auf sich gezogen und könnte im Sommer zu dessen Klub Paris Saint-Germain wechseln. Das Online-Portal bezieht sich in seinem Bericht auf Informationen aus dem Umfeld des Spielers. Der gebürtige Franzose spielte bis 2017 bei der AS Monaco, ist in Frankreich kein Unbekannter.