Gegentor-Flut bereitet BVB-Kapitän Marco Reus "Sorgen" - Trainer Marco Rose: "Macht uns sauer"

Der erste Blick auf die Tabelle dürfte alle Fans von Borussia Dortmund am Samstagabend erfreut haben: ein Platz in der Spitzengruppe, der Erste VfL Wolfsburg in Reichweite. Beim zweiten und vielleicht etwas genaueren Blick dürften sich hingegen hier und da Sorgen auf die Stirn werfen: Neun Gegentore, nur der Letzte Hertha BSC (10) und der Vorletzte SpVgg Greuther Fürth (11) sahen den Ball noch häufiger im eigenen Netz zappeln. Einzig die Treffsicherheit von Erling Haaland & Co. sorgte bisher als dafür, dass trotz der Flut an Gegentreffern drei Siege in vier Spielen heraussprangen. Anzeige

"Es waren wilde 90 Minuten", meinte Kapitän Marco Reus nach dem 4:3 am Samstag bei Bayer Leverkusen am Sky-Mikrofon: "Wir kriegen zu einfache Gegentore." Mit Blick auf den weiteren Verlauf der Saison bereite ihm dies "Sorgen", gestand der Nationalspieler: "Wir können ja nicht immer drei oder vier Tore schießen." Ähnlich äußerte sich auch Trainer Marco Rose, der an seinem 45. Geburtstag zwar drei Punkte geschenkt aber eben auch drei Gegentreffer eingeschenkt bekam: "Wir müssen daran arbeiten, besser zu verteidigen. Ich freue mich riesig über den Sieg - sieben Tore, offensive Mannschaften. Trotzdem machen uns die Gegentore sauer."