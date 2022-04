Helmer und Kohler machen vor dem Bayern-Spiel den Check: Warum es der BVB-Abwehr an Qualität fehlt

Es wäre wohl die unerwünschte Pointe einer an Enttäuschungen nicht gerade armen Saison für Borussia Dortmund: Ausgerechnet im Top-Spiel kann Dauerrivale Bayern München am Samstag (18.30 Uhr, live mit Sky Ticket/Anzeige) den zehnten Meistertitel in Serie perfekt machen. Was aus BVB-Sicht dann bliebe? Vermutlich die siebte Vizemeisterschaft in zehn Jahren – sowie das frühzeitige Aus in Champions League, Europa League und DFB-Pokal.

Anzeige