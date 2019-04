BVB-Schock vor dem Spitzenspiel: Saisonaus für Hakimi, auch Diallo fällt aus

Borussia Dortmund muss im Bundesliga-Spitzenspiel am kommenden Samstag gegen den FC Bayern München auf zwei seiner besten Defensivspieler verzichten. Linksverteidiger Abdou Diallo fehlt dem BVB in München wohl ebenso wie Achraf Hakimi. Der 20-Jährige hat sich im Spiel gegen den VfL Wolfsburg (2:0) den Mittelfuß gebrochen und wird für den Rest der Saison ausfallen. Nach Angaben des Vereins wird der Außenverteidiger in Madrid operiert.