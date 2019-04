Bericht: BVB-Verbleib von Hakimi nach Leih-Ende vom Tisch - Rückkehr zu Real

Aber warum dann erst im Jahr 2020? Zuletzt wurde spekuliert, dass Hakimi nach der Rückkehr von Trainer Zinedine Zidane bereits in diesem Sommer zurück zu den "Königlichen" geht. Dies sei laut AS allerdings vertraglich gar nicht möglich. Der Marokkaner ist bis zum Ende seines Leihgeschäfts an den BVB gebunden. Er wird weiterhin in der Bundesliga spielen, allerdings mit der klaren Idee, in die spanische Hauptstadt zurückzukehren. In Madrid sei man über seine Entwicklung in Dortmund sehr erfreut, demnach habe er nach seiner Rückkehr einen Stammplatz schon so gut wie sicher.