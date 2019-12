Bericht: BVB-Profi Achraf Hakimi kehrt im Sommer zu Real Madrid zurück

Borussia Dortmund würde Achraf Hakimi gerne über die aktuelle Saison hinaus halten. Und das dürfte richtig schwierig werden. Die spanische Zeitung Marca schreibt, dass Real Madrid den Verteidiger im Sommer zurückhaben möchte. Bei den Königlichen soll sich der 21-Jährige mit Dani Carvajal um den Platz rechts in der Viererkette duellieren.

Bericht: BVB arbeitet an Transfer von Erling Haaland - Dortmund will Ausstiegsklausel aktivieren

BVB-Star Mats Hummels: So ist mein Verhältnis zu Trainer Lucien Favre wirklich

Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Márcio Amoroso, Ousmane Dembélé und Alexander Frei heute? ©

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde

In Dortmund zeigte sich der gebürtige Madrilene stets besonders flexible. Hakimi kann auf beiden Flügeln zum Einsatz kommen und glänzte in dieser Bundesliga-Spielzeit schon viermal als Vorlagengeber und zweimal als Torschütze. Da der BVB keine Kaufoption besitzt und der 21-Jährige schon in der vergangenen Saison mit einer Rückkehr nach Spanien liebäugelte, soll der Transfer laut Marca schon fix sein.