BVB-Leihgabe Achraf Hakimi zurück zu Real Madrid? Das sagt Trainer Zinedine Zidane

Seit einem Jahr ist Achraf Hakimi von Real Madrid an Borussia Dortmund ausgeliehen. Beim BVB zählte der Außenverteidiger in der Vizemeister-Saison zu den Leistungsträgern - bis er sich Anfang April einen Mittelfußbruch zugezogen hat. Danach fiel der 20 Jahre alte marokkanische Nationalspieler nicht mehr sportlich auf, sondern nur noch mit einer brisanten Aussage. Seine Leihe dauert noch bis zum Ende der kommenden Saison. Doch Hakimi liebäugelte offenbar mit einer sofortigen Rückkehr zu den "Königlichen". „Es wäre ein Traum, so schnell wie möglich nach Madrid zurückzukehren", sagte er Anfang Mai.