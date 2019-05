BVB-Boss Michael Zorc stellt klar: Vorzeitige Hakimi-Rückkehr zu Real "ausgeschlossen"

"Nein, das halte ich für ausgeschlossen. Wir hatten Kontakt, sein Berater war zu Besuch und Achraf wird heute Abend hier in Dortmund landen. Er will bei der Mannschaft sein und er will die Mannschaft auch unterstützen. Ich denke das zeigt, wie wohl er sich hier fühlt", sagte Zorc am Donnerstag. Und weiter: "Er versucht den Afrika-Cup zu spielen und dann geht es im Juli bei uns weiter." Das heißt, dass der Marokkaner auch in der kommenden Saison für den BVB auflaufen wird - und nicht wie vermutet für Real Madrid.

BVB will Hakimi unbedingt halten

Der BVB will den in Madrid geborenen Marokkaner unbedingt halten - sein Berater ließ zuletzt verlauten, dass er sich in Dortmund sehr wohl fühle. Offenbar planen die Dortmunder, dem 20-Jährigen bald einen langfristigen Vertrag anzubieten. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke deutete an, den gleichen Prozess wie bei Paco Alcácer auch bei Hakimi zu versuchen. Der Marokkaner selbst sagte gegenüber der Marca: "Ich weiß nicht, wo ich in anderthalb oder zwei Jahren sein werde. Jetzt bin ich in Dortmund. Was die Zukunft betrifft, wird man sehen."