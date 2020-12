BVB im Achtelfinale: Hummels und Sancho sichern glanzlosen Pokal-Erfolg in Braunschweig

Letztlich war es allerdings kein Offensiver, der die Terzic-Elf in Niedersachsen in Führung brachte. Stattdessen stach der BVB schon früh dort, wo man zuletzt selbst so anfällig war: Nach einem Standard. Einen Freistoß von Raphael Guerreiro verlängerte Jadon Sancho in den Strafraum, wo Hummels aus der Drehung die Führung erzielte (12.).