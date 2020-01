Bericht: BVB-Star Paco Alcacer nur Plan B bei Atletico - Wunsch-Stürmer Edinson Cavani ohne PSG-Freigabe

Paco Alcacer denkt offenbar über einen Abschied von Borussia Dortmund nach. Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass Atlético Madrid weiter interessiert ist. Der Klub habe den 26-Jährigen auch bereits kontaktiert. Doch Alcacer soll nur eine B-Lösung sein. Der spanische Verein favorisiert eigentlich einen Transfer von Edison Cavani. Frankreichs Meister Paris Saint-Germain will den Uruguayer trotz angeblicher Einigung aber nicht ziehen lassen.

Wie die L’Équipe sowie der französische Sender RMC Sport berichten, bleibt Cavani mindestens bis Sommer in Paris bei Trainer Thomas Tuchel. PSG-Sportdirektor Leonardo habe dem 32-Jährigen mitgeteilt, das man ihn nicht abgeben wolle. Leonardo wolle kein Risiko eingehen, sollte sich in der PSG-Offensive noch ein wichtiger Spieler verletzen, heißt es weiter. Damit würde PSG auf eine Ablösesumme für den Uruguayer verzichten - im Sommer kann Cavani nach Ablauf seines Vertrages einen neuen Verein suchen.

BVB-Transfer: Alcacer soll Dortmund-Verantwortliche über seine Zukunft informiert haben

Und so rückt Alcacer nach der PSG-Absage offenbar noch mehr in den Fokus der Rojiblancos. Nach Informationen der Bild fordert der BVB eine Ablöse von 40 Millionen Euro. Erst dann sei der Revierklub gesprächsbereit. Der 26-Jährige soll dem BVB bereits vor dem Haaland-Transfer mitgeteilt haben, den Verein verlassen zu wollen - mit dem Ziel Spanien. Neben Atlético sei mit dem FC Valencia auch ein Ex-Klub an einer Verpflichtung des Angreifers interessiert sein.