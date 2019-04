Personeller Rückschlag: BVB reist ohne Alcacer und Guerreiro zum FC Bayern 

Das ist ein ganz bitterer Rückschlag für den BVB! Vor dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern München ist Borussia Dortmund ohne Torjäger Paco Alcacer und Linksverteidiger Raphael Guerreiro in die Landeshauptstadt Bayerns aufgebrochen. Die beiden Iberer fehlten im Aufgebot, das am Dortmunder Flughafen in die Maschine gestiegen ist. Damit muss Trainer Lucien Favre vor dem möglicherweise entscheidenden Spiel der Saison am Samstagabend (18.30 Uhr/SPORTBUZZER-Ticker) kurzfristig personell umdisponieren.