Bericht: BVB hat Rückkauf-Option für Real-Madrid-Schreck Aleksander Isak

Wie Sport1 berichtet, soll der BVB eine Rückkauf-Klausel für Isak besitzen. Demnach könnte der Schwede für eine festgeschriebene von 30 Millionen Euro von den Spaniern nach Dortmund zurückkehren. Darüber hinaus sollen die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben ein Matching Right ausverhandelt haben - sollte ein anderer Klub an Isak interessiert sein, dürfte der Bundesligist das Angebot aktiv überbieten und seinen Ex-Spieler verpflichten.

Isak überzeugt bei Willem II und Real Sociedad

Im Sommer war der Offensivspieler für kolportierte 6,5 Millionen Euro zu Real Sociedad gewechselt . Seinerzeit hatte auch die spanische Zeitung Mundo Deportivo über die Rückkauf-Klausel spekuliert. Zuvor hatte die Borussia ihn bereits von Januar 2019 bis zum Ende der vergangenen Saison an den niederländischen Klub Willem II ausgeliehen . Auch dort überzeugte Isak bereits mit 14 Toren und sieben Vorlagen in 18 Pflichtspielen.

Der Sprung von der Eredivisie in die spanische La Liga ist ihm nun nach etwas Anlauf auch eindrucksvoll gelungen. In den vergangenen zweieinhalb Wochen hat der schwedische Nationalspieler inklusive der Tore gegen Real im Pokal sieben Mal getroffen. Insgesamt erzielte Isak in dieser Saison bereits sechs Treffer in der Liga und sogar sieben in nur fünf Pokal-Spielen. Damit dürfte er für den BVB sehr attraktiv sein, der an der Seite von Super-Talent Erling Haaland stürmen könnte.