Fix: BVB verkauft Isak an Real Sociedad - will Leistungen aber "genau beobachten"

Alexander Isak verlässt die Bundesliga - hält sich aber eine Hintertür offen. Wie Borussia Dortmund am Mittwoch bestätigte, hat der BVB das Supertalent aus Schweden an den spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastian verkauft. Zum Vertragswerk machte der Klub überraschend keinerlei Angaben. Die Basken, die die abgelaufene Saison als Neunter beendeten, sollen bereit sein, rund zehn Millionen Euro zu bezahlen.

Der einst als Ausnahmetalent geltende Isak war im Alter von 17 Jahren für 8,6 Millionen Euro von AIK Solna zum BVB gewechselt. In der Bundesliga kam er aber nur zu fünf Einsätzen mit insgesamt 116 Minuten Spielzeit und blieb dabei ohne Tor. In der vergangenen Rückrunde war er an Willem II Tilburg in den Niederlanden ausgeliehen. Obwohl er sich dort mit 13 Toren und sieben Vorlagen in 16 Ligaspielen empfahl, traut man ihm in Dortmund offenbar keinen Stammplatz zu.