Bestätigt: BVB bekommt eigene Doku bei Amazon - und kassiert offenbar ab

Nach der verpassten Meisterschaft dürfen sich die BVB-Fans schon wieder freuen: Der Streaming-Dienst Amazon Prime hat ihren Klub im Rahmen einer Doku begleitet und will diese schon bald in vier bis sechs Teilen ausstrahlen. Dies bestätigte der Verein am Dienstag auf seiner Homepage. Den Zuschauern sollen "noch nie dagewesene hautnahe Blicke hinter die Kulissen eines deutschen Spitzenklubs" gewährt werden. Gedreht wurde unter anderem in der BVB-Kabine und sogar bei den Spielern zu Hause.

"In einer bis zum Schluss spannenden Saison haben wir alle selbst gesteckten Erwartungen übertroffen – darauf und damit auch auf das, was wir den Nutzern von Amazon Prime Video ab Mitte August über die nun zu Ende gegangene Saison und die Historie von Borussia Dortmund werden zeigen können, dürfen wir zurecht stolz sein", erklärte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer in der Vereinsmitteilung.

Dabei hob er auch den Regisseur der Dokumentation hervor. "Aljoscha Pause hat abermals sein großes filmisches Talent unter Beweis gestellt und auf sehr diskrete Weise nicht nur faszinierende Einblicke in das Alltagsleben einer Fußballmannschaft festgehalten, sondern insgesamt den BVB so dargestellt, wie er ist: authentisch und unverstellt, manchmal aus vollem Herzen jubelnd, manchmal auch zutiefst enttäuscht, aber immer im nächsten Moment schon wieder bereit, neu anzugreifen. Ein Kompliment aber auch an das Team und alle Protagonisten, die diese zuvor ungewohnte Nähe vom ersten Tag an zugelassen haben."

BVB-Kapitän Reus gespannt auf das Ergebnis

Dortmunds Kapitän Marco Reus blickt der Dokumentation mit viel Spannung entgegen und freut sich bereits auf das Ergebnis. "Ich spreche auch im Namen meiner Mitspieler, wenn ich sage, dass es eine spannende Erfahrung war, Teil einer solchen Langzeitbetrachtung zu sein. Das Team um Aljoscha Pause hat sich sehr schnell als ein Teil unserer Mannschaft angefühlt, das mit uns zusammen Siege gefeiert und Niederlagen verdaut hat. Auch wenn wir uns unseren gemeinsamen Traum vom Gewinn der Deutschen Meisterschaft am Ende knapp nicht haben erfüllen können, bin ich dennoch schon sehr gespannt auf das finale Ergebnis der Dokuserie."

BVB kassiert angeblich fünf Millionen Euro

Die Dreharbeiten soll sich der BVB einem Bericht der Bild zufolge fürstlich bezahlen lassen. Demnach kassiert die Borussia für die insgesamt fünf Millionen Euro von Amazon. Doch es wäre nicht das erste Mal, dass ein Fußballklub seine eigene Dokumentations-Serie bekommt.

Der englische Topklub Manchester City hat bereits seine eigene Amazon-Doku von sich drehen lassen. Die "Citizens" sollen dafür sogar zehn Millionen Euro bekommen haben. Trainer Pep Guardiola soll sogar eine Extra-Zahlung in Höhe von einer Million Euro erhalten haben.

