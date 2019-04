André Schürrle: BVB-Rückkehr oder Transfer? Weltmeister spricht über seine Zukunft

Hat Schürrle beim BVB eine Zukunft? Vor dem Champions-League-Kracher zwischen Tottenham Hotspur und Manchester City äußerte sich Schürrle im Interview mit Sky sehr defensiv. "Ich habe noch Vertrag in Dortmund", betonte der 28-Jährige. "Alles weitere wird man sehen. Der Abstieg tut noch immer extrem weh." Schürrle schoss in dieser für Fulham so desaströs verlaufenden Saison zwar sechs Tore, blieb bei seiner Rückkehr in die Premier League jedoch hinter den Erwartungen zurück.