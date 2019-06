Bericht: Lazio Rom will BVB-Profi André Schürrle verpflichten - Neustart in Italien?

Neben Vereinen in der Türkei (Fenerbahce und Besiktas Istanbul wird ein Interesse nachgesagt) und dem Londoner Klub West Ham United gerät nun ein Klub aus der italienischen Serie A ins Blickfeld. Nach Informationen der Gazzetta dello Sport soll Lazio Rom sein Interesse am Weltmeister hinterlegt haben, der in der Bundesliga für den 1. FSV Mainz 05, Bayer 04 Leverkusen, den VfL Wolfsnburg und Doertmund spielte und außerdem für Chelsea aktiv war.