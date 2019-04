Bericht: BVB-Leihgabe André Schürrle will nicht zurück nach Dortmund

Der Abstieg des FC Fulham aus der Premier League ist seit der deutlichen 1:4-Niederlage gegen den FC Watford beschlossene Sache. Der schwere Gang in die zweite englische Liga hat aber nicht nur für den Klub aus London Konsequenzen, sondern auch für Borussia Dortmund - der an Fulham ausgeliehene André Schürrle muss zum BVB zurück. Nach Informationen der Sport Bild sieht der Weltmeister von 2014 seine Zukunft allerdings nicht wie zuvor erwartet in der Bundesliga, sondern auf der Insel. Nach seinem Abgang will Schürrle offenbar weiterhin in der Premier League spielen.

Bereits vor seiner Zeit in der Bundesliga spielte der ehemalige Nationalspieler eineinhalb Jahre für den FC Chelsea. Bei den "Blues" bestritt er 65 Spiele und erzielte 14 Tore, wurde 2015 sogar englischer Meister, ehe ihn der VfL Wolfsburg für eine Ablöse von 32 Millionen Euro zurück in die Bundesliga lockte. Sowohl bei den "Wölfen", als auch anschließend beim BVB blieb der große Erfolg allerdings aus.

Schürrle konnte beim FC Fulham nie wirklich überzeugen

Bei Fulham konnte Schürrle ebenfalls nie wirklich überzeugen: In 25 Pflichtspielen für den London-Klub erzielte der Deutsche bisher nur sechs Tore. In der Premier League spielte er seit dem 5. November 2018 kein Spiel mehr über die vollen 90 Minuten durch. Auch beim Abstiegs-Spiel in Watford wurde Schürrle erst neun Minuten vor Schluss für den Torschützen Ryan Babel eingewechselt.

Noch im Februar schwärmte Schürrle von seinen regelmäßigen Einsätzen beim London-Klub. Den Gang in die Championship wird er allerdings nicht antreten - das besagt eine Klausel in seinem Leihvertrag. Nach aktuellem Stand muss er sich im Sommer also beim BVB wieder beweisen, falls bis dahin kein anderer Klub zuschlägt.

