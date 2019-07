BVB stellt André Schürrle und Shinji Kagawa vor Trainingsstart am Mittwoch frei

Borussia Dortmund wird am Mittwoch offenbar ohne Shinji Kagawa und André Schürrle in die Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison starten. Wie der kicker und die Ruhr Nachrichten übereinstimmend berichten, stellte der BVB das Duo frei, damit es sich nach neuen Klubs umschauen könne. Schürrle, Weltmeister von 2014 und eigentlich bis 2021 vertraglich an die Dortmunder gebunden, war zuletzt an den englischen Premier-League-Absteiger FC Fulham ausgeliehen. Kagawa, der in der vergangenen Rückrunde auf Leihbasis bei Besiktas Istanbul spielte, hat bei der Borussia noch einen Kontrakt bis 2020. Beide Profis spielen in den Planungen von Trainer Lucien Favre allerdings keine Rolle mehr.