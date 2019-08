Europa League kompakt: Ex-BVB-Star Schürrle ballert Spartak Moskau in die Playoffs

Der deutsche Ex-Nationalspieler Andre Schürrle hat seinen neuen Verein Spartak Moskau in die Playoffs der Europa League geschossen. Sein Treffer in der 58. Minute beim Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde gegen den FC Thun sorgte für den Endstand von 2:1 (0:1). Schon das Hinspiel hatten die Russen in der Schweiz mit 3:2 gewonnen. Vizemeister Borussia Dortmund hat Schürrle für eine Saison an Spartak ausgeliehen.

BVB-Boss Watzke: "Für ihn das Beste, etwas anderes zu machen"

Vor 30 000 Zuschauern in Moskau waren die Schweizer durch Stefan Glarner nach sieben Minuten in Führung gegangen. Nach einem Lattentreffer in der 14. Minute lieferte Schürrle auch die Vorlage zum 1:1-Ausgleich durch den Argentinier Ezequiel Ponce (52.), ehe er selbst für die Entscheidung sorgte. In der Playoff-Runde trifft Spartak nun auf den Sieger der Partie Sporting Braga gegen Bröndby IF (Hinspiel 4:2).

"Es ist für André Schürrle das Beste, etwas anderes zu machen. Das war mit allen Beteiligten von Beginn an so besprochen", hatte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke beim Transfer gesagt. Der Geschäftsführer kündigte eine weitere Verkleinerung des Kaders an: „André Schürrle wird garantiert nicht der letzte Abgang beim BVB gewesen sein.“

Für den 28 Jahre alten Schürrle ist es das zweite Leihgeschäft in Serie, nachdem er bereits im vergangenen Sommer für eigentlich zwei Jahre auf Leihbasis zum FC Fulham gewechselt war. Doch nach dem Abstieg des Klubs aus der Premier League wurde diese Vereinbarung gegenstandslos. In 24 Partien gelangen ihm sechs Tore.

