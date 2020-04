Zweifel an BVB-Rückkehr von André Schürrle: "Würde keine einfach Geschichte werden"

Eine dauerhafte Rückkehr von André Schürrle (29) zum Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund erscheint trotz des auslaufenden Leih-Geschäfts mit Spartak Moskau unwahrscheinlich. " Ich denke, dass beide Seiten wissen, dass es keine einfache Geschichte werden würde . Da wird man ergebnisoffene Gespräche führen müssen, was das Beste für alle Seiten wäre", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke (60) am Sonntag beim TV-Sender Sky.

Der Vertrag des Weltmeisters von 2014 in Dortmund läuft noch bis 2021, sein letztes Spiel für den Bundesligisten bestritt Schürrle allerdings vor fast zwei Jahren. 2018 wurde der Angreifer zum FC Fulham ausgeliehen, ein Jahr später zu Spartak Moskau. Weder in England noch in Russland konnte der 29-Jährige aber bleibenden Eindruck hinterlassen. Mitte April ließ Spartak eine Kaufoption in Höhe von rund sieben Millionen Euro verstreichen.