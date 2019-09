Ex-BVB-Star Andrey Yarmolenko tritt nach: "In Dortmund hat mir nicht viel gefallen"

Mit großen Vorschusslorbeeren schlug Andrey Yarmolenko im Sommer 2017 beim BVB auf. Die Borussia überwies damals eine stolze Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro für den Ukrainer an Dynamo Kiew. Er sollte die Nachfolge des zum FC Barcelona abgewanderten Ousmane Dembélé antreten. Doch die großen Erwartungen konnte der 29-jährige Flügelstürmer nie vollends erfüllen. Lediglich 26 Partien absolvierte er für den BVB, in denen ihm immerhin sechs Tore gelangen. Etwas überraschend folgte schon ein Jahr nach seiner Verpflichtung der Wechsel in die englische Premier League. West Ham United sicherte sich seine Dienste und überwies lediglich 20 Millionen Euro an den BVB. In einem Interview mit dem Onlineportal Sport.ua äußerte er sich nun kritisch über seinen Abgang aus der Bundesliga.